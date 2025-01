C1: le premier tour s'achève en feu d'artifice de 18 matches simultanés

Kylian Mbappé, à Guinguamp avec le Real Madrid avant le match contre Brest, à l'entraînement le 28 janvier 2025. ( AFP / Fred TANNEAU )

La première phase de la Ligue des champions nouvelle formule se conclut mercredi (21h00) sur une apothéose de 18 matches simultanés, qui offriront du suspense à tous les étages et dessineront l'avenir des quatre clubs français engagés.

. Une soirée de télé rare

La petite musique du but au multiplex promet de résonner encore et encore. Dix-huit matches auront lieu simultanément, d'abord pour des raisons d'équité, pour éviter les calculs des participants. Mais l'UEFA se gargarise de ce spectacle unique pour justifier sa nouvelle formule à poule unique, 36 équipes et huit journées: "un incroyable final".

Le diffuseur unique de la compétition en France, Canal+, est tout aussi excité: en dehors des rencontres diffusées individuellement, "on proposera aussi le plus grand multiplex de l’histoire", souligne Thomas Sénécal, patron des sports de la chaîne cryptée, auprès du journal Le Parisien.

. Le top 8, cercle très fermé

Les joueurs de Liverpool à l'entraînement, le 28 janvier 2025, avant leur match de Ligue des champions contre le PSV Eindhoven. ( AFP / Paul ELLIS )

Si 24 équipes sur 36 échappent à l'élimination au bout des huit journées, seules huit sont qualifiées directement pour les huitièmes de finale et évitent les dangereux barrages de février. Seuls Liverpool (1er, 21 points) et Barcelone (2e, 18 points) sont à cette heure certains de décrocher ce sésame, et Arsenal (16 points et +12 à la différence de buts) quasi certain. Mais l'Inter Milan contre Monaco, l'Atlético Madrid à Salzbourg, l'AC Milan à Zagreb et Lervekusen contre le Sparta Prague vont devoir être sérieux pour rester dans le top 8. Quant à l'Atalanta (8e), son déplacement à Barcelone lui promet quelques sueurs froides.

. Les barrages ou la voie de garage

Initialement, le Real Madrid, le Bayern Munich ou encore Manchester City lorgnaient vers le top 8 plutôt que vers cette phase au nom ingrat, "les barrages", qui obstruent la route des huitièmes de finale avec une double confrontation usante en février.

Mais cela vaut mieux qu'une sortie de route. Pour le City de Guardiola (8 points), il faut absolument gagner contre Bruges pour sortir de la 25e place. Mais même un club à l'abri comme le Real Madrid de Mbappé (16e, 12 points) espèrera, à Brest, encore grimper pour décrocher l'adversaire le plus clément en février.

Car c'est le charme de cette formule: chaque club se bat pour grappiller des places au classement, qui conditionnera leur tableau après la phase de ligue.

. La revanche des clubs français

Le public hexagonal a peut-être davantage vibré qu'ailleurs en Europe, puisque contrairement à l'image de faiblesse qu'il véhicule à l'étranger, trois de ses quatre clubs engagés ont brillé. Brest, l'un des plus Petits Poucets de la compétition, a longtemps figuré dans le top 8. Treizième avec 13 points, les Finistériens reçoivent le Real avec l'espoir de ne pas reculer, mais disputer les barrages est déjà acquis. Tout comme pour Lille (12e, 13 points), qui accueille le Feyenoord Rotterdam après avoir réalisé plusieurs exploits (contre le Real, l'Atlético...). Et pour Monaco (10e, 13 points), au déplacement difficile à l'Inter Milan.

Matches de la 8ème journée de la Ligue des champions 2024-2025, le 29 janvier 2025 ( AFP / Guillermo RIVAS PACHECO )

De son côté, le PSG, seule écurie française taillée en théorie pour jouer la gagne en C1, a longtemps paniqué à l'idée de vivre une humiliante élimination, la faute à des faux pas évitables contre le PSV Eindhoven et l'Atlético. Mais la victoire renversante contre City (4-2) mercredi dernier lui permet de se contenter d'un nul à Stuttgart mercredi pour voir les barrages.