C1 : Le Panathinaïkos se rapproche de Marseille, Galatasaray accroché, le Dinamo Zagreb en balade

Quand Icardi n’est pas là, le lion ne danse pas.

Pas encore au complet, Galatasaray a balbutié son football en Lituanie, et n’a pu faire mieux qu’un match nul prolifique contre le Žalgiris Vilnius (2-2) . Pour leur entrée en lice ainsi que leur premier match officiel de la saison, les Lions ont même été menés une demi-heure, avant de temporairement renverser la vapeur. Sur le gong, c’est Donatas Kazlauskas avec une volée du droit qui permet aux Vert et Blanc d’espérer avant le retour à Istanbul. En Slovaquie, là où le Dnipro-1 était hôte, le Panathinaïkos a assuré (3-1) , grâce à ses joueurs phares, Andraž Šporar et Filip Djuričić, buteurs à bout portant et en force. Ne reste plus qu’à confirmer à Leoforos, avant que l’OM ne se dresse sur le chemin du PAO.…

AL pour SOFOOT.com