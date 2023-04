C1 : le carnet tactique des quarts de finale retours

Une semaine après les premiers enseignements, les quarts de finale retours de Ligue des champions ont apporté plusieurs réponses, notamment celle audacieuse de Thomas Tuchel au Manchester City de Pep Guardiola. On a aussi vu le Milan confirmer sa solidité défensive, Francesco Acerbi brouiller des pistes et Federico Valverde jouer avec sa lance.

Milan, le monstre à tentacules

Ils avaient entendu la menace de Luciano Spalletti, parti il y a une semaine de Milan en affirmant qu’il dégagerait de son banc en cas de nouvelle fronde de ses supporters. Puis ils avaient été cueillir leurs invités, lundi, en allumant des feux d’artifice et en criant comme des cinglés toute la nuit sous les fenêtres de l’hôtel Vesuvio de Naples. En début de soirée, mardi, ils avaient franchi une ligne rouge en envoyant des cris de singe en direction de Rafael Leão, mais l’histoire est finalement tombée sur la tête dans fans du Napoli : ils n’auront finalement rien pu faire face à la bête. La bête ? Quelle bête ? Celle que Stefano Pioli dresse avec patience depuis l’automne 2019, celle qu’il a récupérée dans un drôle d’état et qu’il a retapée patte par patte, celle qu’il a rapidement ramenée sur le podium de son championnat et même jusqu’à sa première couronne nationale depuis plus de dix ans au printemps dernier, celle à qui il voulait faire passer un nouveau cap – européen, cette fois – cette saison. Le Milan n’avait plus vu un quart de finale de Ligue des champions depuis 2012 ? Pas de problème, le voilà de retour dans le dernier carré de la compétition, une première depuis 2007. Venue à Naples début avril pour secouer le cocotier d’un Napoli qu’on pensait intouchable (0-4) et sortie victorieuse de la manche aller (1-0) de ces quarts il y a une semaine grâce à sa science des transitions offensives, à sa chirurgie défensive et à un Maignan tentaculaire, la créature de Pioli a été encore plus impressionnante mardi soir.

Son tour de force a été assez fascinant à suivre : elle aura su empêcher tous les départs de feu durant plus de 90 minutes et marcher sur chaque début d’envolée de l’une des meilleures attaques d’Europe qui avait pourtant récupéré pour l’occasion son principal générateur, Victor Osimhen. Mais comment le piège a-t-il fonctionné ? Tout d’abord, grâce aux instruments habituels de ce Milan, à commencer par la prise presque permanente en individuel des trois poumons napolitains (Ndombele, Lobotka, Zieliński) par le trio fo

Par Maxime Brigand et Matthias Ribeiro pour SOFOOT.com