C1 : le carnet tactique des quarts de finale allers

L'organisation défensive de City, le rôle de Bastoni, le coup du Milan, celui du Real : ces quarts de finale de Ligue des champions ont réservé quelques curiosités tactiques. Au tableau.

City : quatre centraux pour une lune de miel

Les 37% de possession pour plumer Arsenal (1-3) dans son Emirates mi-février, l’intégration d’Erling Haaland et de son profil si particulier, le double rôle de John Stones, l’installation de Nathan Aké et Manuel Akanji sur les flancs… La saison 2022-2023 de Manchester City ne débouchera peut-être sur aucun trophée, mais les expériences ont déjà été nombreuses et les enseignements tactiques tout autant. Le quart de finale aller remporté mardi soir par les Citizens (3-0) face au Bayern de Thomas Tuchel n’a pas fait exception : au cours d’un match de Ligue des champions qui a vite tourné au sommet, Pep Guardiola a appuyé sur les ingrédients vus depuis plusieurs semaines, notamment dans son approche sans ballon, et il a même été payé, ce qui n’a pas toujours été le cas dans cette compétition qui peut souvent basculer ailleurs que sur le tableau noir. Cette fois, il convient néanmoins de s’attarder sur l’approche d’un City qui a choisi non seulement de presser haut le Bayern (15 ballons récupérés dans le dernier tiers bavarois, record de la saison pour les Anglais), mais surtout de le faire avec une structure risquée portée par quatre centraux de formation (Akanji, Stones, R. Dias, Aké). Ultradominants lors de la première période, Akanji et Aké ont notamment brillé dans leur gestion des deux détonateurs principaux munichois Sané et Coman, qui ont d’ailleurs tenté de permuter, en vain. Postés de part et d’autre du 4-4-2 en phase défensive de City, les « Ak » ont utilisé leurs muscles pour prendre l’ascendant dans les duels (16 duels remportés sur 23 disputés par le duo) sur des profils mobiles et virevoltants, mais fatalement moins résistants. Ils ont également assuré aux côtés d’un Rúben Dias monstrueux dans la gestion de la surface.

…

Par Maxime Brigand et Matthias Ribeiro pour SOFOOT.com