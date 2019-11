C1: Ikoné forfait après un accident, le Lillois Rémy aligné à Valence

L'international français Jonathan Ikoné, victime d'un accident de la route sans gravité, a dû déclarer forfait pour affronter Valence mardi en Ligue des champions (21h00), a annoncé l'entraîneur lillois Christophe Galtier, qui a choisi d'aligner à sa place l'expérimenté attaquant Loïc Rémy.

Ikoné, buteur à l'aller (1-1), n'a même pas été retenu sur la feuille de match, a expliqué Galtier au micro de la chaîne française RMC Sport.

"Avant l'entraînement il a été victime d'un petit accident de la circulation, qui a engendré le fait qu'il n'a pas pu s'entraîner", a dit le technicien.

"Rien de grave, il n'y a rien au niveau de sa santé, simplement il n'est pas dans un état pour être performant (...). J'ai pris la décision de ne pas l'aligner en concertation avec mon staff médical et lui-même", a poursuivi Galtier. "Ce (mardi) matin, malgré tous les soins qui lui ont été faits, il ressent(ait) encore des contractures au niveau du dos, des muscles et je ne pouvais pas me permettre de prendre des risques pour sa santé."

En l'absence d'Ikoné, l'entraîneur des Dogues a opté pour Rémy, qui connaît bien l'Espagne pour y avoir évolué. L'ancien Lyonnais avait marqué un doublé lors de sa dernière visite au stade de Mestalla, en 2018, alors sous les couleurs de Getafe.

Côté Valence, Albert Celades a choisi de surprendre au milieu de terrain, en titularisant le jeune Sud-Coréen Lee Kang-in (18 ans). Il comptait jusque-là moins de 60 minutes de jeu en C1 cette saison.

Les Français Kevin Gameiro et Elaquim Mangala ont été laissés sur le banc des remplaçants au coup d'envoi de ce match crucial pour les deux équipes.

Valence: Cillessen - Gaya, Paulista, Garay, Wass - Kondogbia, Parejo (cap), K-A Lee - Cherychev, Rodrigo, M. Gomez

Lille: Maignan - Soumaoro, Fonte (cap), Gabriel - Celik, Soumaré, André, Bradaric - Rémy, Osimhen, Yazici

ah/jde/jed