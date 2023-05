C1: derby milanais et choc au sommet, des demies étoilées

L'attaquant norvégien de Manchester City, Erling Haaland, lors d'une séance d'entraînement à Manchester, le 8 mai 2023, à la veille de la demi-finale aller de la Ligue des champions 2023 contre le Real Madrid ( AFP / Paul ELLIS )

Les demi-finales aller de Ligue des champions, mardi et mercredi, font trépigner le football européen avec un duel de stars entre le Real Madrid de Karim Benzema et Manchester City d'Erling Haaland, et un derby surchauffé entre l'AC Milan et l'Inter.

La piste aux étoiles est déroulée pour les quatre écuries toujours en lice, avec un tenant du titre madrilène déterminé à décrocher son 15e titre et améliorer son record de trophées, le 10 juin à Istanbul.

A lui seul, le Real compte plus de sacres dans la compétition reine que ses trois adversaires réunis: sept pour le Milan, trois pour l'Inter et aucun pour City.

L'ambition du club anglais est sans limite dans le sillage de ses riches propriétaires émiratis qui attendent ce trophée de longue date, comme Pep Guardiola, entraîneur à succès depuis son arrivée à Manchester en 2016, mais qui a toujours calé en Europe malgré la finale perdue contre Chelsea en 2021.

Mais ce sommet contre le Real, mardi (21h00) à Madrid, se résume surtout, en ce moment, à un duel de buteurs. Le Ballon d'Or Karim Benzema, 35 ans, contre l'un de ses héritiers au poste de N.9, l'insatiable Erling Haaland, 22 ans.

Le Norvégien, arrivé l'été dernier, a déjà marqué 51 buts en 46 matches toutes compétitions confondues, des statistiques phénoménales en Premier League comme en Ligue des champions, dont il domine le classement des buteurs avec 12 unités.

Quant au Français, à la saison perturbée par des blessures, il revient en pleine forme, avec dix buts depuis début avril et un trophée tout frais en plus dans l'armoire, la Coupe du roi remportée samedi.

L'attaquant français du Real Madrid, Karim Benzema, avec le trophée de la Coupe du Roi à l'issue de la finale de la Coupe du Roi contre le CA Osasuna, à Séville, le 6 mai 2023 ( AFP / JAVIER SORIANO )

Il vise sa sixième "Coupe aux grandes oreilles" et se souvient d'avoir délivré les siens l'an passé au même stade de la compétition, avec un penalty marqué en prolongation face aux Cityzens...

- Souvenirs lombards -

Le tirage au sort a placé les deux favoris dans la même partie de tableau, mais les amoureux du football ne s'en plaindront pas car cela leur offre, de l'autre côté, un électrique derby milanais mercredi (21h00) qui rappellera quelques souvenirs.

En effet, en deux confrontations en C1, l'Inter n'a jamais trouvé la clé du succès contre le voisin, ne gagnant aucun des quatre matches et vivant deux éliminations cruelles.

En 2003 notamment, les Nerazzurri avaient cédé aux portes de la finale au jeu des buts à l'extérieur (0-0, 1-1)... Assez cocasse lorsque l'on considère que les deux rencontres ont été jouées au même endroit: le stade San Siro ou Giuseppe-Meazza, selon l'équipe désignée comme étant "à domicile".

Cette année-là, le club rossonero était allé décrocher sa sixième C1, quatre ans avant la septième et dernière.

L'autre opposition milanaise en C1 date de 2005, avec le triste souvenir du fumigène ayant atteint le gardien Dida dans la tête, un match alors interrompu et finalement remporté sur tapis vert par l'AC Milan, déjà vainqueur 2-0 à l'aller.

Le défenseur français de l'AC Milan Pierre Kalulu (g.) au duel avec l'attaquant argentin de l'Inter Milan Lautaro Martinez (d.) lors du match de Supercoupe d'Italie entre l'AC Milan et l'Inter Milan, à Riyad en Arabie saoudite, le 18 janvier 2023 ( AFP / Giuseppe CACACE )

Mais le derby est avant tout un choc du présent, entre les deux derniers champions d'Italie, qui luttent par ailleurs à distance en Serie A pour une place pour la prochaine C1, offerte aux quatre premiers du classement... Une autre option existe pour obtenir son ticket direct pour la prochaine édition: soulever le trophée, le 10 juin.