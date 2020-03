C1 : Bergame et Leipzig se qualifient pour leurs premiers quarts

Soirée riche en émotions en Ligue des champions. Le RB Leipzig a écarté avec la manière le club de Tottenham entraîné par José Mourinho (3-0). Avec cette victoire face au finaliste de la dernière édition, les Allemands se qualifient pour la première fois de leur histoire pour les quarts de finale de la compétition. Un statut de petit nouveau qui sera partagé avec l'Atalanta Bergame. Le club italien s'est imposé à Valence (4-3).

Sans leurs stars offensives Harry Kane et Son Heung-min, sur la touche depuis des semaines, ni leur recrue néerlandaise Steven Bergwijn blessée samedi, l'équipe de Tottenham a été cueillie à froid en Allemagne par un but du capitaine des Roten Bullen, Marcel Sabitzer, dès la 10e minute. L'effet fuyant et le rebond de la frappe du meneur de jeu autrichien, servi à l'entrée de la surface par Timo Werner, ont trompé le gardien londonien Hugo Lloris, à la main trop molle. Encore à la faute sur le but du break des Allemands, une tête de Sabitzer - auteur d'un doublé - au premier poteau (21e), le champion du monde français, n'a pas été aidé par l'interception manquée de son latéral droit Serge Aurier qui a offert son couloir grand ouvert au piston de Leipzig, Angeliño.

Sans réaction face aux Allemands, poussés par leur public, Tottenham a été puni par un dernier but de l'entrant Emil Forsberg en fin de match (87e). Et le finaliste de la Ligue des champions 2019 pourrait ne pas goûter à la

