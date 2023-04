« C’était quasiment invisible. Juste des petits trous », une victime filmée en cachette par l’ancien entraîneur de Versailles raconte

Entraîneur du FC Versailles entre 2014 et novembre 2022, Youssef Chibhi a été condamné en mars dernier à huit mois de prison avec sursis et une obligation de soin pour atteinte à l’intimité privée. L’une des victimes, se faisant appeler Elena, raconte ce mercredi à L’Équipe comment elle s’est faite piéger. Sollicité dans le rôle de cat-sitteuse par Youssef Chibhi, les soupçons d’Elena s’éveillent lorsqu’elle remarque des « BD pornographiques sur une étagère proche du lit, à la vue de tous, des vibromasseurs. Et dans un tiroir, de la lingerie féminine avec plusieurs godes et vibromasseurs » . Elle décide alors d’en parler avec son copain, « parano » de nature qui lui suggère de vérifier s’il n’y a pas de caméras. Elle ne trouve rien mais en fouillant, tombe sur une grande valise dans laquelle se trouve « des jouets sexuels, des DVD pornographiques » ainsi qu’une boîte contenant plusieurs cartes mémoires. Alors son copain, qui dispose d’une formation technique, se penche sur le sujet. Parmi les 300 gigaoctets de vidéos, il analyse les angles de vue et « finit par découvrir trois caméras. C’était quasiment invisible. Juste des petits trous » , raconte-t-il. L’une se serait trouvé dans un chargeur de téléphone, une autre dans un lecteur CD pointé vers le lit et une dernière dans un boîtier de télévision dirigé vers le canapé.…

