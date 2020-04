C'était le Nantes Poker Tour

Il y a dix ans s'écrivait l'une des pages sportives que les supporters du FC Nantes souhaiteraient oublier. Le club vient de retrouver la Ligue 2 et va connaître trois entraîneurs différents pour échouer à la quinzième place de l'antichambre de l'élite. Il y a dix ans s'écrivait l'une des plus belles histoires humaines des Canaris. Nous sommes en 2009-2010, et certains membres de l'effectif décident de se retrouver chaque mercredi pour une partie de poker. D'abord chez Jérôme Alonzo. Puis chez les autres. Ils s'appellent Stéphane Darbion, David De Freitas, Rémi Mareval ou encore Filip Djordjevic et ils n'ont pas écrit l'histoire. Mais ils ont certainement rendu la leur plus belle. Et Jean-Claude Darcheville y est forcément pour quelque chose.

O-Zone, pince picarde et retard guyanais

Cette petite rue de Nantes a connu des soirs de semaine plus calmes. Surtout que la météo pluvieuse de cette fin de printemps n'invite pas particulièrement à l'apéro. Pourtant, dans une petite maison de ville de ce quartier tranquille, la sono crached'ACDC un peu plus fort que de raison. Sorti d'un épais nuage de fumée, Jérôme Alonzo, dit "le prof", se saisit d'un micro branché à un ampli. Ce soir, c'est "le tournoi de clôture". La fin d'une saison rythmée par les galères et les changements de coach pour le FC Nantes. La fin d'une année folle de tournois de poker pour une bonne partie de l'équipe. La fin d'une carrière riche pour un gardien iconique qui ne pouvait pas mieux finir sa première vie., se remémore Alonzo, le sourire jusqu'aux oreilles perceptible à l'autre bout du téléphone.Alors ils ouvrent grand les fenêtres du salon, mais manquent de s'étouffer. Tous se regardent et éclatent de rire comme les gosses qu'ils sont., rigole encore David De Freitas.