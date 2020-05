C'était le CRUFC

Le finaliste de la Coupe de France 2000 a été placé en liquidation judiciaire en 2017. Une triste fin...

Vendroux, Landreau et claques partout

Le club de Calais en voie de

" Lui, c'est Jérome Dutitre. Peu après la demi-heure de jeu, le 7 mai 2000, le joueur de CFA fait basculer toute une région dans la folie. Il faudra un penalty de Sibierski à la dernière minute du temps réglementaire pour arracher les Calaisiens à leurs rêves. 17 ans et quatre mois plus tard, le Calais Racing Union Football Club est en passe de disparaître définitivement. Le club avait 43 ans.S'il est aujourd'hui directeur des sports à Radio France, Jacques Vendroux restera toujours un gamin de Calais. Et len'a pas oublié qu'il a été "" Soit les deux institutions (créées respectivement en 1902 et 1947) qui fusionneront en 1974 pour donner naissance au CRUFC. Pendant 26 ans, le principal club calaisien sera un amateur parmi d'autres, parfois promu, parfois relégué, jamais en danger. Puis vint l'épopée de la Coupe de France, "", remet Vendroux, "" Un parcours jamais égalé dans l'histoire du football français. Mais qui dit sommet, dit aussi descente. Et tout schuss.