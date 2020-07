C'était "Jour de foot"

Un nom. Un générique. Un rendez-vous. Une putain d'histoire. Née le 2 septembre 1992 dans la foulée des Jeux Olympiques de Barcelone sur Canal +, l'émission Jour de foot a été un laboratoire et un centre de formation avant d'être un immense succès. Neuf membres de l'épopée reviennent sur des années qu'ils n'oublieront jamais. Jour de foot est mort à presque 29 ans. Vive Jour de foot.

Casting

Charles Biétry, directeur des sports de Canal + de 1984 à 1998

Jérôme Revon, réalisateur pour Jour de foot et l'Équipe du dimanche

Grégoire Margotton, journaliste, arrivé en stage chez Canal + à l'été 1992

Vincent Radureau, journaliste, arrivé en stage chez Canal + à l'été 1992

Philippe Bruet, journaliste, arrivé chez Canal + à la rentrée 1992

Philippe Genin, journaliste, arrivé chez Canal + en février 1993

Nathalie Iannetta, journaliste, arrivée chez Canal + en en 1995

Paul Elkaim, journaliste, chef d'édition puis rédacteur en chef de Jour de foot, arrivé chez Canal + en 1995

Hervé Mathoux, journaliste, arrivé chez Canal + après la Coupe du monde 1998

"J'avais 22 ans, on était des gamins et on bossait avec Thierry Gilardi, Pierre Sled, Éric Bayle... Notre surnom, c'était Boule et Bill (rires). Ça a été la base. D'ailleurs, on n'a jamais su qui était Boule et qui était Bill. Il y a aussi eu Pipo et Mario, Roux et Combaluzier, mais c'est ça qui est resté : Boule et Bill." Grégoire Margotton

: Je cherchais deux jeunes stagiaires pour cette période car toute l'équipe était en Espagne. Pour la première fois, une chaîne diffusait les Jeux Olympiques 24h/24, donc on avait vraiment besoin de tout le monde. Du coup, il fallait quand même Lire la suite de l'article sur SoFoot.com