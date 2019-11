C'était Daniel Leclercq, notre Druide

Il a été champion de France sur le banc du RC Lens en 1998, un exploit dingue qui a marqué l'histoire du foot français. Daniel Leclercq, surnommé le Druide, s'est éteint ce vendredi 22 novembre à l'âge de 70 ans. Ceux qui l'ont côtoyé ont tenu à lui rendre hommage.

Guillaume Warmuz (gardien du RC Lens champion de France 1998)

"Il voulait un football offensif, d'attaque. Pour notre génération, c'était presque révolutionnaire. Et au final, c'est lui qui avait raison puisque ça a fonctionné. Quand on croit en un homme et en son projet, avec toutes ses qualités et ses limites, c'est toujours fort."

"C'est un jour qui devient triste, tout à coup. Daniel fait partie de notre histoire, une histoire commune. À Lens, quand on a été sur le toit de France, c'était son histoire, c'était son moment. On pense que les choses vont toujours être comme ça et finalement... Quoi qu'il arrive, le Grand Leclercq restera comme un personnage atypique. Un perfectionniste qui voulait toujours aller de l'avant, qui voulait du panache. Il avait un côté décalé dans le sens où il n'était jamais satisfait. Il était exigeant, très caractériel, mais aussi très compétiteur. Je me souviens d'un match que l'on gagne 2-0 ou 3-0, il n'était pas content parce qu'on avait loupé deux occasions. Au Havre, on devait mener à la mi-temps. Je vais voir mes quatre défenseurs, et on se dit : "". Daniel me regarde et dit : "". Son idée de football-panache, "", quand on te dit ça au départ, surtout après une saison où tu as failli être relégué, ça fait un peu peur. Avant ça, on parlait des positionnements tactiques pour réduire les espaces. Lui n'avait pas du tout cette vision-là, il voulait un football offensif, d'attaque. Pour notre génération, c'était presque révolutionnaire.Et au final, c'est lui qui avait raison puisque ça a fonctionné. Quand on croit en un homme et en son projet, avec toutes ses qualités et ses limites, c'est toujours fort. Il nous a ouvert les yeux des