C'était Bruno Martini

Bruno Martini s'en est allé ce mardi des suites d'un arrêt cardiaque. Il avait 58 ans. Trop tôt évidemment. Mais l'héritage laissé derrière lui restera immense. En Bourgogne, dans le Sud et à l'international.

Nevers forget

Il y a des nouvelles qui ne font jamais plaisir à entendre. Celle d'il y a huit jours qui nous apprenait que Bruno Martini avait été victime d'un arrêt cardiaque dans sa voiture, sur le parking du centre d'entraînement du MHSC, en fait partie. Puis l'attente, l'incertitude, le doute avant, malheureusement, le dénouement redouté par tous : Bruno Martini n'est plus. A travers cette nouvelle, ce sont avant tout deux villes qui sont en berne : Auxerre et Montpellier. Comme le rappel d'une époque où il n'y avait pas besoin de multiplier les destinations pour faire une belle carrière.Celle de Bruno Martini commence à Nevers. C'est dans la préfecture nivernaise qu'il use ses premiers gants et admire un certain Patrick Jullion, dernier rempart de l'équipe locale qui évolue en CFA et deviendra sa première idole. Au rayon des modèles, il y aura par la suite Ivan Curkovic, mais ce n'est pas pour autant que le jeune Bruno posera ses valises à Saint-Etienne. En 1980 et alors que l'AJ Auxerre vient de monter en première division, la finale de Coupe de France perdue face au FC Nantes l'année précédente a rapporté un million de francs aux Bourguignons qui choisissent de l'investir dans la construction d'un centre de formation flambant neuf. Depuis, on ne compte plus les pépites qui en sont sorties, dont Bruno Martini, donc, qui fait partie de la toute première génération des poulains icaunais.Mais difficile de s'imposer comme titulaire quand on est encore un gamin dont la route est barrée par Joël Bats. C'est donc en prêt à Nancy que Martini engrange de l'expérience pendant deux ans et lui permet "", selon ses termes. Deux saisons pleines plus tard, le pari est gagné. On est en 1985, Joël Bats part au PSG, le poulain devenu pur-sang le remplace logiquement et c'est l'explosion : en quatorze saisons, il défend la cage auxerroise à 386 reprises (seul Fabien Cool a fait mieux depuis, avec 467 apparitions) et est présent dans (presque) tous les grands moments ajaïstes de la fin du siècle : les mauvais, avec l'élimination