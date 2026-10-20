« C’est vraiment très triste » : Davide Ancelotti se désole des dégâts du 17 octobre

Comme de nombreuses villes en France, Lille a subi des pillages à la suite des manifestations du 17 octobre . « J’habite dans le Vieux-Lille. C’est désolant, a regretté ce mardi Davide Ancelotti en conférence de presse. J’ai vu beaucoup de boutiques où j’allais où il n’y a plus rien. C’est vraiment très triste » . Il poursuit : « Après, ce n’est pas à moi de donner des solutions mais ce que je vois, en tant qu’habitant de Lille, est désolant » .

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LP pour SOFOOT.com