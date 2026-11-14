"C'est vendredi 13" : des voyageurs face à la confusion dans les aéroports américains

Des passagers bloqués à l'aéroport de Miami le 13 novembre 2026 à la suite de l'immobilisation de tous les vols ( AFP / Giorgio VIERA )

Attente dans l'angoisse ou recherche effrénée de solutions de rechange : des centaines de milliers de voyageurs se sont retrouvés coincés par l'immobilisation de tous les vols pendant plusieurs heures vendredi aux États-Unis, qui a semé la confusion dans les aéroports.

Janice Llewellyn est au bord des larmes à l'aéroport de LaGuardia, à New York, à l'idée de manquer le mariage de sa fille au Canada.

"Oh là là ! J'aimerais qu'il y ait un autre vol, j'aimerais pouvoir prendre un autre vol, là, tout de suite", lâche cette femme de 61 ans, qui cherche désespérément un itinéraire de rechange.

"Je vais peut-être perdre la tête, mon mari est venu en avion depuis l'Angleterre pour pouvoir assister au mariage", explique-t-elle à l'AFP.

Les autorités ont cloué tous les avions au sol par précaution, à la suite de problèmes de communication constatés à 15H36 (sur la côte est, soit 20H36 GMT) en raison de "vieux matériel", a expliqué le ministre des Transports, Sean Duffy, avant d'annoncer la réouverture de l'espace aérien à 01H15 GMT. Il a prévenu que la reprise du trafic serait lente, laissant présager de possibles longues attentes avant un retour à la normale.

Colin Montgomery, passager à l'aéroport Ronald Reagan de Washington, a pris les devants. "J'ai réservé un autre vol pour demain à 06h30, au cas où tout se résoudrait pendant la nuit, mais cela me paraît peu probable, donc je vais probablement descendre à Miami en voiture", raconte à l'AFP

Le manque d'informations pour les voyageurs a poussé de nombreux passagers à former de longues files d'attente aux comptoirs de location de voitures, dans une course effrénée pour trouver des solutions de rechange.

"Rater un événement familial"

Joseph Anderson, qui tentait de rentrer à Oakland depuis Las Vegas, envisage de prendre la route, mais selon lui, "si tout le pays est à l'arrêt, ça veut dire que les autoroutes vont être bouchées aussi". Et cet ancien combattant de l'Armée de l'air à la retraite, âgé de 72 ans, relève que les bagages déjà enregistrés étaient retenus.

Cela signifie que "nous sommes un peu coincés", dit-il : "J'espère que la FAA va améliorer sa communication".

Cette immobilisation au sol intervient quelques semaines avant la période de voyages la plus intense de l'année dans le pays, la grande ruée de Thanksgiving, fête américaine marquée par des réunions de famille. Et elle tombe juste avant un week-end particulièrement chargé pour les compétitions sportives professionnelles et universitaires.

À New York, Tiara Johnson était en partance pour Orlando, en Floride, pour assister à un concert ce week-end, mais l'espoir d'arriver à l'heure s'amenuise.

"On pense qu'on va y être en trois heures, mais toute la soirée est un peu fichue !", constate la quinquagénaire : "Mais bon, on dit que c'est vendredi 13 !"

Des passagers ont les yeux rivés sur leurs téléphones portables, calmes mais agacés, errant dans le terminal sans véritable direction.

Hagit Levy Shalev, 54 ans, reste zen. Elle a réservé un nouveau vol pour dimanche matin, ce qui signifie que son déplacement professionnel va durer un peu plus longtemps. "J'y arriverai", dit-elle en riant. Et d'ajouter : "Un jour de plus loin des enfants !"

A Washington, Claire Clemson est moins optimiste. "On va rater un événement familial assez important, dit-elle à l'AFP, et (...) j'espère qu'on pourra quand même y aller, mais je ne crois pas que ce sera possible".