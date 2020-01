«C'est une honte !» : à l'hôpital de Cherbourg le service de cancérologie a fermé pendant les fêtes

« Je n'aurais jamais cru qu'on pourrait en arriver là... Du jour au lendemain, on s'est retrouvés séparés de patients qu'on suivait parfois depuis 10 ans ! Et on découvre dans la nécrologie de la presse locale que certains sont morts. Ce qui veut dire qu'ils étaient dans des services où ils ne connaissaient personne... à deux jours de Noël. Si ce n'est pas de la maltraitance, je ne sais pas ce que c'est. » Depuis 12 ans, Agathe (le prénom a été modifié) travaille comme infirmière, spécialisée dans le traitement des cancers, à l'hôpital Pasteur à Cherbourg (Manche). C'est elle qui a décroché les décorations de Noël, anéantie par la décision inédite de la direction de fermer son service d'oncologie pendant au moins 15 jours... en pleine période de fêtes !Dans un contexte déjà lourd de restructuration, « il y a des manques d'effectifs dans l'ensemble des services », précise Sylvie Meriel, secrétaire Force ouvrière à l'hôpital. Résultat, selon la syndicaliste : « La direction a dû faire un rapide calcul en se disant qu'il suffisait simplement de fermer l'oncologie pour récupérer une quinzaine de personnels et combler les trous un peu partout ».Un malade transféré à 120 km« Sauf que, poursuit Agathe l'infirmière, nos patients se retrouvent dispatchés dans des services où les personnels ne sont pas formés à ces soins très spécifiques, notamment la chimiothérapie. Imaginez que certains d'entre eux sont en fin de vie et on les balade en brancards au hasard des places qui se libèrent. C'est une honte ! L'un d'eux a même été emmené à 20 km d'ici, dans un service qui n'avait absolument rien à voir avec son cancer. Ils l'ont ensuite transféré à Caen (Calvados), cette fois à 120 km, où il est mort deux heures après. Loin des praticiens qui le suivaient au quotidien... » LIRE AUSSI > La ministre de la Santé, Agnès Buzyn présente le plan hôpitalC'est ...