"C'est une drôle d'idée" : Bruno Le Maire rejette la proposition du Medef de travailler plus

S'il appelle à "faire des efforts", le ministre de l'Economie a dit souhaiter voir avant tout "un effort de solidarité entre les entreprises" et de "justice" envers les plus modestes.

Pour Geoffroy Roux de Bézieux, il faudra travailler plus après le confinement . "Il faudra bien se poser tôt ou tard la question du temps de travail, des jours fériés et des congés payés pour accompagner la reprise économique et faciliter, en travaillant un peu plus, la création de croissance supplémentaire", a estimé samedi le président du Medef, estimant que "l'important, c'est de remettre la machine économique en marche et de reproduire de la richesse en masse, pour tenter d'effacer, dès 2021, les pertes de croissance de 2020".

"C'est une drôle d'idée de réfléchir comme cela" , a rétorqué mardi 14 avril le ministre de l'Economie Bruno Le Maire. S'il a effectivement appelé à "faire des efforts", le locataire de Bercy a dit souhaiter voir avant tout "un effort de solidarité entre les entreprises ", par exemple "des grandes entreprises vis-à-vis de leurs sous-traitants" ou "des grands distributeurs (...) vis-à-vis des producteurs français pour avoir des produits agricoles français dans les grands magasins qui distribuent notre alimentation".

Le ministre de l'Economie a également appelé à un effort "de justice" envers les plus modestes . "J'avait dit en janvier 2020 que les revenus des moins qualifiés, des plus modestes, n'étaient pas suffisants. Et que nous avions un vrai sujet que le gouvernement a pris à bras le corps en augmentant le prime d'activité", a-t-il rappelé. Mais cette question doit "tous nous concerner", a-t-il ajouté, citant "la puissance publique, mais aussi les entreprises pour regarder comment est-ce qu'on peut améliorer la situation de ces personnes qui ont les revenus les plus modestes".

"Aujourd'hui on est bien content d'avoir des personnes qui sont aux caisses des magasins, qui sont derrière les guichet des banques, qui ramassent les déchets et qui les traitent, qui transportent les biens dans les véhicules appropriés pour qu'on ait notre approvisionnement quotidien", a souligné M. Le Maire. Lundi soir, lors de son allocution télévisée, Emmanuel Macron a salué "les femmes et les hommes" grâce auxquels "notre pays tient tout entier" et "que nos économies rémunèrent si mal".