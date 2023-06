« C'est un peu une honte qu'on ne connaisse pas tous Marinette Pichon »

Plus de six ans après avoir crevé l'écran dans Grave , l'actrice de 25 ans incarne Marinette Pichon, dans le biopic - en salles ce mercredi - que Virginie Verrier a consacré à la légende de l'équipe de France féminine. Un film qui porte beaucoup de messages, et rend hommage au parcours ainsi qu'à la carrière de l'attaquante.

Qu’est-ce qui t’a intéressée, dans ce projet ?

Ce qui m’a intéressée, c’est le parcours de vie de Marinette, tous les obstacles qu’elle a dû traverser pour vivre de sa passion, toute sa carrière professionnelle, les combats qu’elle a portés, les messages qu’elle a voulu faire passer. Toutes ces raisons, et le côté performance d’actrice, de devoir interpréter une grande sportive, me préparer et me transformer physiquement, c’était hyperintéressant.…

Marinette de Virginie Verrier, avec Garance Marillier, Émilie Dequenne, Alban Lenoir, Sylvie Testud et Fred Testot, sortie ce 7 juin 2023.







Propos recueillis par Jérémie Baron, à Paris pour SOFOOT.com