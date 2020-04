"C'est trop tôt, 61 ans..."

Suite à la triste nouvelle du décès de Michael Robinson, SO FOOT a proposé à Darren Tulett de rendre hommage à l'une de ses idoles. Voici ses mots, en version originale.

Michael Robinson est mort et je passe ma journée à me souvenir de lui, de ses buts, de cette foutue finale de FA Cup en 1983 (), de mon adolescence que ce grand attaquant a marquée et de cette magnifique journée que j'ai eu la chance de passer avec lui à Madrid grâce a So Foot, en 2006. Le nom de Michael Robinson ne veut pas dire grand-chose en France, je le sais, ça ne vous parle pas trop, même à ceux entre vous qui ont l'âge de se souvenir du titre de champion d'Europe de Liverpool en 1984. Robinson y était. Certes dans l'ombre de Kenny Dalglish et de Ian Rush, mais l'ancien attaquant de Brighton a foulé la pelouse du Stade Olimpico lors de cette finale européenne, tout comme il était, 12 mois auparavant, sur celle de Wembley. C'était la finale de la Cup, 1983 donc. Brighton & Hove Albion, mon club, l'équipe que je supportais depuis tout petit, allait affronter Manchester United pour le trophée! Brighton, qui n'avait jamais rien gagné et qui était sur le point d'être relégué en deuxième division après quatre saisons dans l'élite (les seules de son existence jusque-là). C'était mes(les Mouettes ; je sais, c'est naze comme surnom mais que voulez-vous, on habitait a côté de la mer et ces foutus oiseaux étaient omniprésents). Celles que j'encourageais du North Stand, debout derrière le but, depuis mes 12 ans et ce premier petit boulot (laveur de taxis le dimanche matin, vu que vous me demandez) qui me permettait de payer ma place au Goldstone Ground (stade qu'un salopard qui a failli ruiner le club a vendu il y a quelques années désormais et où il y a aujourd'hui l'équivalent d'un Castorama ; j'ai unpincement au coeur chaque fois que je passe devant).Brighton en finale de la Cup, c'était un miracle. Un doux rêve. On avait gagné à Anfield pour sortir le grand Liverpool et maintenant on allait jouer contre Manchester United à Wembley! N'importe quoi! Le jour de la mise en vente des billets pour la finale, au Goldstone Ground, c'était la folie. Des queues énormes (if you excuse, my French)! Avec mes potes, on avait 17 ans et on était un peu cons donc on a sous-estimé l'excitation autour de la toute première