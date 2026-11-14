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"C'est terrible": l'Alaska, ébranlé par la raréfaction des saumons
information fournie par AFP 14/11/2026 à 10:00

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Un bateau de pêche sort du port de Seward, en Alaska, le 5 novembre 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Un bateau de pêche sort du port de Seward, en Alaska, le 5 novembre 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Dans son village de pêcheurs en Alaska, Bob Candopoulos a l'habitude d'accueillir les touristes sous un panneau à l'effigie d'un saumon royal. Mais ce poisson emblématique de la région devient de plus en plus rare.

"Il y a dix ans, nous pouvions sortir tous les jours et atteindre nos quotas de saumons", raconte à l'AFP ce patron d'une entreprise de pêche sportive. "Maintenant quand on sort pêcher, on est chanceux si on trouve ne serait-ce que quelques saumons."

"C'est terrible", souffle cet Américain sur les quais de Seward, petit port encerclé de montagnes enneigées sur les rives du Pacifique nord.

Comme beaucoup d'habitants de ce gigantesque État polaire, le sexagénaire en veut aux immenses chalutiers qui ratissent le golfe d'Alaska et la mer de Béring.

Un pêcheur décharge une cargaison de flétans dans le port de Seward, en Alaska, le 5 novembre 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Un pêcheur décharge une cargaison de flétans dans le port de Seward, en Alaska, le 5 novembre 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Ces navires industriels pêchent le colin qu'on retrouve dans les bâtonnets de poisson pané et de surimi du monde entier.

Leurs filets larges comme quatre avions de ligne attrapent aussi par accident des milliers de tonnes d'autres poissons chaque année. Ces "prises accessoires" incluent les saumons, qui meurent dans l'océan au lieu de retourner pondre dans les rivières.

Un gaspillage mal vécu, car depuis plusieurs années, la pêche au saumon royal est sévèrement restreinte, voire interdite, pour les communautés autochtones des fleuves Yukon et Kuskokwim.

"Nos rivières s'assèchent en poissons, mais l'industrie du chalut n'est pas réglementée pour arrêter de les tuer", grogne M. Candopoulos.

Colère politique

Un docker attrape un filet contenant des flétans, dans le port de Seward, en Alaska, le 5 novembre 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Un docker attrape un filet contenant des flétans, dans le port de Seward, en Alaska, le 5 novembre 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

La plupart des chalutiers sont basés à Seattle, dans l'État de Washington, et environ deux tiers des revenus de la pêche au colin échappent à l'Alaska.

Cela attise la méfiance d'une région historiquement habituée à voir défiler les mercenaires désireux d'exploiter ses ressources - peaux de castor, or, pétrole.

Face aux chalutiers, "l'Alaska est clairement la proie d'une industrie qui pèse des milliards de dollars", enrage M. Candopoulos.

La colère populaire génère même des sondages politiques, suggérant qu'une majorité d'Alaskiens souhaitent interdire la pêche au chalut.

À Seward, les pêcheurs n'en demandent pourtant pas tant.

Un docker trie une cargaison de flétans dans le port de Seward, en Alaska, le 5 novembre 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Un docker trie une cargaison de flétans dans le port de Seward, en Alaska, le 5 novembre 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

"Je ne suis pas forcément du genre à dire qu'il faut éliminer tous les chalutiers", tempère Chance Miller.

L'Alaska compte une flotte non négligeable de chalutiers locaux, dont certains opèrent pour le compte de communautés autochtones côtières, rappelle ce marin de 42 ans.

Il s'inquiète aussi des implications économiques.

"Les villes sont construites autour des usines de conditionnement", observe-t-il. "Si ces gars-là (les chalutiers) n'apportaient pas de poisson, ces usines ne pourraient peut-être pas rester ouvertes."

Changement climatique

Un bateau de pêche sort du port de Seward, en Alaska, le 5 novembre 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Un bateau de pêche sort du port de Seward, en Alaska, le 5 novembre 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

La polémique est allée jusqu'à s'insinuer dans la récente élection sénatoriale en Alaska, mais la science pointe vers un autre coupable : le changement climatique.

Les travaux de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA) montrent que le déclin des saumons royaux est avant tout dû aux vagues de chaleur marine en mer de Béring, qui font disparaître leurs proies.

L'impact du chalutage n'est pas significatif, et son interdiction aurait une efficacité "incertaine", résume Brett Watson, économiste spécialiste des ressources naturelles à l'université d'Alaska à Anchorage.

"Le changement climatique a été identifié comme un facteur probablement plus important dans la diminution des remontées de saumons sur les fleuves Yukon et Kuskokwim, et c'est donc un problème beaucoup plus difficile à traiter", insiste-t-il.

Dans cet État où les habitants touchent un dividende annuel grâce à l'exploitation du pétrole, Ian Raab regrette que les politiques s'écharpent au sujet des chalutiers, en oubliant d'évoquer le réchauffement planétaire.

Un bateau de pêche s'engage dans la Baie de la Résurrection, près du port de Seward, en Alaska, le 4 novembre 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Un bateau de pêche s'engage dans la Baie de la Résurrection, près du port de Seward, en Alaska, le 4 novembre 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

"J'aimerais beaucoup (...) que nous soyons plus préoccupés par ça", confie ce pêcheur, qui a délaissé le saumon pour privilégier le flétan et la morue noire.

Âgé de 58 ans, il s'inquiète des coupes budgétaires drastiques imposées par l'administration Trump à la NOAA.

La météo marine de l'agence est déjà moins fiable, selon lui, et il craint que l'affaiblissement de la recherche pèse également sur les politiques de gestion des espèces.

"Nous devrions les laisser faire leur travail", lâche-t-il, "pour que je puisse faire le mien."

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