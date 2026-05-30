« C’est simple mais efficace » : comment battre cette équipe d’Arsenal ?

Que vaut vraiment Arsenal ? Est-ce une équipe si impressionnante ? A-t-elle des failles ? On a posé la question à ceux qui se sont coltinés les Gunners en Premier League cette saison, avant la finale de Ligue des champions contre le PSG, ce samedi à Budapest.

C’est un morceau de notre football qui va s’écrire à partir de 18 heures, ce samedi. Avec, d’un côté, un Arsenal à la recherche de la première Ligue des champions de son palmarès, consécration qui viendrait valider la plus grande saison de l’histoire du club, qui a déjà empoché la Premier League. De l’autre, un Paris Saint-Germain qui pourrait réaliser un mémorable doublé européen en conservant son titre acquis l’an dernier. Jusqu’ici, enfiler deux C1 de suite, ce n’est arrivé qu’une seule fois sur les 35 dernières années, l’œuvre du Real Madrid de Zinédine Zidane (triplé en 2016, 2017, 2018). C’est dire la trace que laisserait un succès parisien à Budapest dans le football français, européen et mondial.

Une muraille à déstabiliser

Mais comment battre Arsenal, qui avait terminé seul en tête de la première phase de Ligue des champions avec un impressionnant huit victoires en huit matchs, plus la meilleure attaque (23) et la meilleure défense (4), avant d’être moins impérial en phase finale ? « En fait, avec eux, c’est simple, mais efficace » , résume Loum Tchaouna, formé au Stade rennais, aujourd’hui à Burnley, titulaire le 18 mai dernier à l’Emirates Stadium pour la courte défaite des siens (0-1, but de Kai Havertz).…

Propos recueillis par TC

Par Timothé Crépin pour SOFOOT.com