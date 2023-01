C'est quoi le problème des Espagnols au PSG ?

Portés par les arrivées de Fabian Ruiz et Carlos Soler – en plus du retour de Pablo Sarabia –, les Espagnols ont vu leur poids grossir au sein de l'effectif du PSG l'été dernier. Pourtant, et même si certains auront de nouveau du temps de jeu ce mercredi face à Angers au regard des absences, rares sont les satisfactions venues de l'autre côté des Pyrénées ces dernières saisons.

PSG Angers 11/01/2023 à 21h Ligue 1 Diffusion sur

Ils sont six, dans toutes les lignes de l'effectif parisien, et représentent désormais la principale nationalité étrangère au sein du club. Arrivés depuis plusieurs saisons ou seulement l'été dernier, Sergio Rico, Fabián Ruiz, Sergio Ramos, Juan Bernat, Carlos Soler et Pablo Sarabia connaissent des fortunes diverses dans la capitale. Mais un constat général s'impose : la venue d'aucun de ces joueurs ne constitue, pour l'heure, une pleine réussite pour les champions de France – à l'exception peut-être de Bernat, avant sa grave blessure. Ces dernières saisons, Jesé, Ander Herrera ou Yuri Berchiche ont également tenté de laisser leur empreinte au pied de la tour Eiffel, sans grand succès. Dans son histoire, le PSG n'a accueilli que douze joueurs espagnols, et ce n'est pas non plus le trio du début du XXIsiècle Enrique de Lucas-Mikel Arteta-Cristobal qui a laissé le plus de souvenirs au public du Parc des Princes. Identité de jeu trop différente ? Adaptation à la vie parisienne ? Championnat trop peu référencé ? Une seule chose est sûre : à l'inverse des nombreux Sud-Américains ayant jalonné l'histoire du club, les Espagnols peinent toujours à s'y faire une place.