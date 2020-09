C'est quoi encore ce bordel en Côte d'Ivoire ?

Il ne se passe quasiment pas une semaine sans que l'élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF) livre un nouveau rebondissement. Didier Drogba n'est plus du tout certain de pouvoir être candidat, et la FIFA a même décidé de mettre les pieds dans le plat, afin d'apaiser les tensions. Bref, un joyeux merdier qui ne profite pas à un football ivoirien déjà patraque.

La FIFA s'en mêle

À l'autre bout du fil, Eugène Diomandé est presque fataliste. Le président du Sewé Sports de San Pedro (Division 2), qui avait abandonné l'idée d'être candidat pour rejoindre la Team Drogba, est conscient du burlesque qui entoure cette élection à la présidence de la FIF, pour succéder à Augustin Sidy Diallo.Ambiance.Dans un monde idéal, le nom du successeur de Diallo aurait dû être connu le 5 septembre. Mais cela faisait déjà un bail que tout le monde avait compris que cette date était évidemment intenable. Aujourd'hui, le processus électoral a été bloqué, après une intervention de la FIFA. La cause ? Le 26 août dernier, la commission électorale de la Fédération ivoirienne estimait que les candidatures de Didier Drogba et de Paul Koffi Kouadio, président du centre de formation Aeternum Académie, n'étaient pas recevables, faute de parrainages valables. Seules celles de Sory Diabaté, numéro 2 de la FIF et patron de la Ligue, et d'Idriss Diallo, un ancien vice-président, ont été acceptées. Les deux recalés avaient la possibilité de saisir la commission de recours de la FIF. Drogba a préféré viser plus haut et alerter la FIFA. Laquelle, après avoir demandé à étudier certains documents, a tranché en mettant sur pied une commission composée de deux de ses membres, deux représentants de la FIFA et un de l'Union des fédérations ouest-africaines (UFOA). Ces cinq personnalités seront chargées de procéder à plusieurs auditions - par visioconférence, crise sanitaire oblige - mais pas des candidats recalés.