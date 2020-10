C'est quoi ce score de 39-0 en Coupe d'Essonne U16 ?

Dimanche après-midi, 13h, le premier tour de la Coupe d'Essonne U16 vient de débuter au Stade des prés basques entre l'Entente sportive du plateau de Saclay (D4) et Sainte-Geneviève Sports (D1). Déséquilibrée sur le papier, la rencontre va rapidement tourner à la démonstration. Après quinze minutes de jeu, le tableau d'affichage est sans appel : 0-10 pour Sainte-Geneviève. Les jeunes du SGS, entraînés par Charaf, leur éducateur, finiront par l'emporter 0-39. Explications.

Objectif 40

Éducateur de Saclay, Jessy tente de regarder vers l'avant. Il faut dire que la défaite, et surtout le score, sont durs à accepter. 39-0. Une correction. Amputé de ses deux U16, dont le gardien, le club de la ville de Saclay n'était, à vrai dire, pas dans les meilleures dispositions avant cette rencontre., souffle Jessy.Déjà en difficulté en Division 4, l'ESPS n'a, en plus, pas été gâtée au tirage du premier tour de la Coupe d'Essonne. Ils sont en effet tombés sur Sainte-Geneviève, le leader de la Division 1., reconnaît Charaf, l'éducateur génovéfains.Le coach des U16 a vu juste. Dès les premières minutes, les buts s'enchaînent. Son équipe surdomine le début de rencontre, et les joueurs de Saclay ne voient littéralement pas le jour. C'est tout sauf dû au hasard. Dès l'annonce du tirage et après quelques recherches sur les résultats du club du sud-ouest de Paris sur Google, Charaf a voulu rendre le match attrayant pour ses joueurs :Durant deux semaines, à l'entraînement, les Franciliens ont enchaîné les exercices sur l'aspect offensif et la finition, notamment la manière d'attaquer les espaces libres et la passe qui crée le déséquilibre pour ensuite trouver le coéquipier démarqué entre les lignes.