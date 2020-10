C'est quoi ce grand bazar en Tunisie ?

La Fédération tunisienne de football (FTF) a décidé de suspendre le CS Chebba pour la saison 2020-2021, laquelle doit commencer le 7 novembre. Inacceptable pour les habitants et les supporters de la ville côtière. Depuis, Chebba vit au rythme des manifestations et des protestations.

Grève, manifs et pneus brûlés

On ne sait pas comment les supporters de Saint-Étienne, Lorient, Dijon, Montpellier ou de n'importe quel club de Ligue 1 ou Ligue 2 réagiraient si la Ligue de football professionnel (LFP) ou la Fédération française de football (FFF) prononçaient leur exclusion des compétitions qu'elles organisent. Pas très bien, sans doute. Comme ceux du Croissant sportif de Chebba, en Tunisie, mobilisés depuis dimanche pour protester contre la décision de la Fédération tunisienne de football (FTF). La veille, l'instance avait frappé un grand coup, en annonçant que le club entraîné par le Français Bertrand Marchand était exclu du championnat de Ligue 1, supposé commencer le 7 novembre prochain, et de la Coupe nationale.Les motifs avancés par la FTF se basent uniquement sur des arguments administratifs. Le CS Chebba n'aurait pas remis dans les délais légaux tous les documents demandés par la fédération afin de pouvoir prendre part aux compétitions qu'elle organise en vertu des articles 25, 29 et 31 de son règlement général, malgré de multiples relances écrites. Plusieurs fois sanctionné financièrement, le CSC n'aurait pas réglé rubis sur l'ongle les différentes amendes infligées par l'instance. Il aurait proposé à celle-ci de déduire le montant des pénalités des droits TV lui revenant. Une suggestion balayée par la FTF.Depuis dimanche, donc, la ville de Chebba, située au sud-est de la Tunisie, vit au rythme des contestations des supporters du club en particulier et d'une majorité des habitants en général, alors qu'ils ne sont pas tous des amateurs de football. L'entrée de la ville a été bloquée avec des pneus en feu, de nombreux commerces et administrations sont restés fermés notamment lundi, et les fans du CS Chebba défilent quotidiennement au centre-ville. La tension n'est pas vraiment retombée, alors que le Premier ministre tunisien, Hichem Mechichi, a déclaré, tout en les invitant à contester légalement les décisions prises par la fédération, présidée par Wadi Jary. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com