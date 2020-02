C'est quoi ce bordel en Martinique ?

En janvier, l'enchaînement des violences dans le foot martiniquais et la grève des arbitres ont incité la Ligue régionale à suspendre les championnats adultes pour deux week-ends. Une pause bénéfique pour entamer des réflexions et prendre des mesures concrètes afin de renforcer la sécurité dans les stades. Mais la partie est loin d'être terminée pour les instances et les acteurs du foot en Martinique.

L'affaire Damien Rosa : une épine et une aubaine

"Il y a eu trop d'agressions de jeunes arbitres étouffées car ils n'ont pas de poids, pas de résonance. J'espérais marquer le coup."Damien Rosa, arbitre agressé

Pour le bien du foot martiniquais, la situation ne pouvait plus durer. Au cours d'un mois de janvier marqué par une succession de violences sur et autour des terrains de Martinique, il fallait enrayer les mauvaises nouvelles avec la tenue d'une réunion exceptionnelle. Résultat, les membres du conseil de la Ligue de foot de Martinique se sont réunis le 20 janvier dernier pour prendre une décision forte : l'arrêt de toutes les compétitions seniors, c'est-à-dire des trois ligues régionales (R1, R2, R3), les plus importantes sur l'île - les jeunes, les féminines et le fustal n'étant pas concernés -, pendant deux semaines. Depuis, le foot a repris ses droits sur le territoire antillais, mais une coupure était nécessaire pour inviter les uns et les autres à la réflexion avec une idée : parvenir à mieux structurer le foot martiniquais. Mais pour cela, il faudrait aussi que tous les acteurs tirent dans le même sens.Le point de départ de ce grand remue-ménage : les débordements lors du match de Régional 1 entre le Club Franciscain et le Club Colonial, le 11 janvier. Au centre des tensions, l'arbitre Damien Rosa décide de déposer le sifflet jusqu'à la fin de saison., raconte l'homme de 25 ans, considéré comme l'un des arbitres les plus prometteurs de Martinique." Dans la foulée, il est imité par plus de la moitié de ses collègues, qui décident de se lancer dans Lire la suite de l'article sur SoFoot.com