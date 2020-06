C'est quoi ce bordel au Benfica Lisbonne ?

Au regard du classement, la situation du Benfica Lisbonne semble bonne puisque le club lisboète est actuellement second avec le même nombre de points que le leader, le FC Porto. Ce serait oublier les dernières rencontres du SLB et la colère des supporters, qui ont caillassé le bus et vandalisé la maison de certains joueurs après un nul contre Tondela (0-0). Plus que jamais, la victoire semble impérative face à Portimonense pour les hommes de Bruno Lage.

Le 4 juin au matin, les supporters du Benfica Lisbonne pouvaient avoir le sourire. Après trois mois de pause en raison de la pandémie du coronavirus, ils allaient retrouver leur SLB. Et s'ils ne peuvent pas se rendre au stade, ils ont tout de même le droit d'aller au café du coin où la capacité d'accueil n'est plus limité à 50%. Mieux, 24 heures plus tôt, le FC Porto a manqué sa reprise à Famalicão (2-1), laissant la possibilité au Benfica de prendre la tête de la Liga Nos en cas de succès face à Tondela. Raté. Malgré le passage de l'aigle Vitória avant la rencontre et les 21 000 écharpes de supporters accrochées en tribune, les hommes de Bruno Lage se sont cassés les dents sur la défense de Tondela (0-0). Le début d'une soirée cauchemardesque. Alors que le bus ramène les joueurs au centre d'entraînement de Seixal, des pierres sont jetées sur les vitres dont les bris de glaces touchent Andrija Živkovi? et Julian Weigl, qui a forcément repensé à l'attentat dont il a été victime avec son club du Borussia Dortmund trois ans plus tôt. Dans le même temps, les domiciles de Bruno Lage, Rafa ou encore Pizzi - dont le portail a été tagué d'un sympathique "" - ont été vandalisés. Ambiance.