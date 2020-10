C'est quoi ce bordel à la Fédération allemande ?

Alors que la sélection allemande doit disputer un match amical contre la Turquie à Cologne ce mercredi soir, sa fédération (DFB) se retrouve dans la tourmente. En cause : des soupçons de fraude fiscale massive, qui aurait permis à la DFB de se soustraire au payement de 4,7 millions d'euros d'impôts. Un nouvel épisode qui n'arrange pas les affaires d'une sélection déjà largement mise à mal dans le passé.

La Fédération allemande perquisitionnée pour des soupçons de fraude fiscale

Le tour de passe-passe de la DFB

La Fédération allemande admet une " erreur " dans la gestion du cas Özil

De la perquisition à tout va. Ce mercredi matin, le Parquet de Francfort a mobilisé près de 200 hommes - en collaboration avec la Détection des fraudes fiscales, la Police fédérale et l'Office fédéral de la police criminelle - pour perquisitionner les locaux de la Fédération allemande (DFB). Les domiciles de certains hauts responsables de la DFB, anciens ou toujours en poste, ont également été ciblés. En cause ? Des soupçons de "", selon le Parquet. De but en blanc, la DFB est accusée d'avoir mené des actions lui ayant permis de se soustraire à des impôts d'un montant total de 4,7 millions d'euros.L'enquête est dirigée contre six anciens ou actuels dirigeants de la DFB, pour des actions présumées remontant à la période 2014-2015. Le Parquet "" ces dirigeants d'avoir "", et ce "", des revenus publicitaires de matchs de lalors de la période concernée. Entre 2014 et 2018, la DFB avait loué à une société suisse, Infront Sports & Medias, les droits d'attribution des espaces publicitaires lors des matchs de la sélection allemande à domicile. Cela signifie que la DFB n'avait plus la main sur ces droits d'attribution. Or, selon le Parquet, la Fédération allemande aurait "" entourant les tribunes.