So Foot • 03/12/2019 à 14:00

C'est quoi ce bazar à Bordeaux ?

Rien ne va plus entre GACP et King Street. Un an après avoir racheté les Girondins à M6, les deux fonds d'investissement américains ne sont plus du tout sur la même longueur d'onde. Et le divorce à prévoir ne s'annonce pas tout rose, puisqu'une fois de plus, ce sont les enfants qui vont trinquer.

Bonjour Benoît. Non, il ne s'est pas foutu de vous. Bien au contraire. Il n'a qu'une hâte, pouvoir vous parler et vous expliquer. Sincèrement. -- Caro Thiebaut ???? (@carothiebaut) December 2, 2019

" Lundi, la conseillère en communication du président des Girondins et de GACP, actionnaire minoritaire (13,6%) du club, tentait de calmer le jeu face aux supporters bordelais. En cause, sa gestion du club, jugée trop dispendieuse par King Street, l'actionnaire majoritaire. À tel point que ces derniers songeraient à mettre GACP, à l'origine du rachat du club il y a un an, sur la touche.