information fournie par So Foot • 19/07/2023 à 13:51

C’est qui le plus fort entre Denis Bouanga et Kai Havertz ?

Ça commence bien.

Kai Havertz n’a pas encore disputé son premier match officiel sous les couleurs d’Arsenal qu’il est déjà la cible des railleries. Lors du MLS All Star Skills Challenge, l’attaquant allemand recruté pour 75 millions d’euros a été scruté avec attention par les supporters des Gunners . Alors qu’il devait reprendre quelques centres de volée depuis le point de penalty, l’ancien joueur de Chelsea s’est montré assez maladroit. Quatorze frappes, aucun but, un triste bilan et une vidéo rapidement partagée qui fait évidemment rire toute la toile. Il a d’ailleurs été le seul participant à ne pas trouver le chemin des filets lors de cette épreuve.…

EL pour SOFOOT.com