"C'est pas Versailles ici" : la cité royale en colère contre Total

Cette publicité de Direct Total Énergie, diffusée depuis le mois d'avril, a mis certains Versaillais, dont son maire François de Mazières, en colère.

Le château de Versailles le 12 septembre 2018. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Dans ce spot publicitaire de 45 secondes diffusé par Direct Total Énergie, l'expression " c'est pas Versailles ici" est prononcée sept fois. On y voit un père de famille agacé par la consommation électrique de son fils. "C'est pas Versailles ici", lui répète-t-il sans cesse.

Alors que la publicité est largement diffusée à la télévision depuis le mois d'avril, celle-ci ne semble pas amuser les Versaillais. Le maire de la cité royale François de Mazières avait d'ailleurs réglé ses comptes dans un tweet le 16 novembre dernier, profitant de l'amendement voté à l'Assemblée nationale, favorable à l'huile de palme. "On n'est pas à Versailles, quand on fait voter subrepticement un amendement contre l' environnement. On l'est encore moins quand on utilise le nom Versailles dans des publicités sans en demander l'autorisation ", avait-il écrit sur le réseau social.

"Versailles ne se réduit pas à son château"

Selon Le Parisien , qui a relayé le Tweet, le maire a envoyé dès le mois de mai un courrier au PDG de Total, Patrick Pouyanné. "Je regrette que nous n'ayons pas été informés préalablement" de cette "utilisation" de notre nom, a-t-il écrit, selon le quotidien francilien. "Je le déplore d'autant plus que cette campagne sous-tend l'idée qu'à Versailles, les économies d'énergie ne sont pas encouragées". Or, "la ville fait de gros efforts pour être exemplaire en matière d'écologie. Versailles ne se réduit pas à son château, certes au prestige incomparable, et le sous-tendu de cette campagne est loin d'être valorisant", poursuit François de Mazières qui fait part de "l'émoi" de ses administrés après la diffusion de cette publicité.

" Cette expression est d'un usage courant et renvoie aux excès de la Cour de Louis XIV , notamment en matière d'éclairage et d'illuminations. Cette campagne n'exprime aucune opinion au sujet de la politique municipale et je ne doute pas que la ville de Versailles fasse des efforts en matière d'efficacité énergétique", avait répondu Patrick Pouyanné.

"Tout le monde fait attention ici"

Selon Le Parisien , le sujet de la marque Versailles a été examiné en conseil municipal jeudi dernier. "C'est lamentable et péjoratif. A quoi, ça rime ? Cela voudrait dire qu'on serait dépensier à Versailles et qu'on gâcherait l'énergie. C'est vraiment n'importe quoi. Tout le monde fait attention ici, y compris au château. Je comprends la colère du maire qui dit que les sociétés qui veulent utiliser le nom doivent payer et demander une autorisation", a commenté pour le journal local une Versaillaise de 68 ans. "Je la trouve géniale, cette pub. Versailles, c'est le château, la famille royale, les paillettes... L'image de la ville n'est pas du tout écornée. Au contraire même", a au contraire assuré un habitant de 46 ans.