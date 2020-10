C'est pas la capitale, c'est Istanbul BB !

Dans un contexte géopolitique tendu entre la France et la Turquie, le PSG est à Istanbul, mercredi, pour y défier le club préféré du président Recep Tayyip Erdogan : l'?stanbul Basaksehir. Derrière ce voyage, le champion de France a surtout l'obligation d'enfin lancer sa campagne européenne sous peine de se mettre en danger.

Istanbul BasaksehirPSG 28/10/2020 - 21:00 Ligue des champions Diffusion sur

Il ne fait pas l'ombre d'un doute que le PSG aurait préféré atterrir dans un climat plus clément, ce mardi après-midi, à Istanbul. Si la météo était au rendez-vous, l'air, le ciel, lui, est orageux. La faute à des tensions qui s'accumulent depuis plusieurs semaines entre la France et la Turquie sur plusieurs dossiers bouillants (la guerre au Haut-Karabagh, les gisements de gaz en Méditerranée, l'influence turque en Libye...) avec, comme point d'orgue, la question des caricatures du prophète Mahomet et celle de la "" du président Emmanuel Macron. Ce mercredi, la Une de Charlie Hebdo consacrée au président Erdogan a provoqué l'ire du vice-premier ministre du tourisme et de la culture turc, Serdar Cam, qui n'a pas hésité à insulter de "" et de "" les membres de la rédaction du journal satyrique français. Un signe supplémentaire que la rencontre entre l'?stanbul Basaksehir, club ouvertement Lire la suite de l'article sur SoFoot.com