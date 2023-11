information fournie par So Foot • 30/11/2023 à 15:08

C’est officiel, Mehdi Benatia arrive à Marseille

Marseille fait le ménage et se réorganise.

Dans un communiqué publié ce jeudi, l’Olympique de Marseille a officialisé l’arrivée de Mehdi Benatia dans son organigramme, en tant que conseiller sportif. Le club phocéen précise qu’il « mettra à la disposition de l’OM, en qualité de prestataire, son vécu et sa connaissance du football moderne. » Sorti du centre de formation olympien, Benatia était pressenti à ce poste depuis de nombreuses semaines et le départ de Javier Ribalta. L’ancien défenseur sera notamment missionné auprès de Pablo Longoria et Stéphane Tissier avec qui il travaillera en « collaboration étroite. »…

JF pour SOFOOT.com