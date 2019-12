C'est leur premier Noël sans Notre-Dame : «Si je ne la retrouve pas de mon vivant...»

Pas de messe de minuit retransmise à la télé, de hauts dignitaires religieux pour commémorer la naissance de Jésus de Nazareth, de crèche provençale ou de sapin géant sur le parvis. Cette année, Notre-Dame, en proie aux flammes les 15 et 16 avril, ne peut fêter la Nativité, privant ainsi des milliers de fidèles et touristes de l'éternel « Les Anges dans nos campagnes » et autres cantiques.Une première depuis 1803 et la reprise du culte dans cet édifice après la Révolution. « Même pendant tous les conflits qui ont suivi, la messe de Noël a toujours eu lieu », assure un porte-parole de Notre-Dame. Mardi soir, l'archevêque de Paris, Mgr Michel Aupetit, officiera donc dans le chapiteau du cirque Gruss au bois de Boulogne et le lendemain matin à la prison de la Santé.Dans la cathédrale à la charpente engloutie, les voix des chœurs ne résonneront pas avant le 16 avril 2024. Ce jour-là, cinq ans après l'incendie dévastateur, doit être célébré un Te Deum, chant de louange et d'action de grâces entonné, notamment, lors des grandes victoires. Le général Jean-Louis Georgelin, aux commandes du nouvel établissement public chargé de la restauration, vient d'annoncer cette date, fidèle aux délais de reconstruction impartis par le président Macron au lendemain du sinistre à la portée planétaire.LIRE AUSSI > Les six grandes étapes qui sauveront la cathédraleL'heure n'est pas encore à la reconstruction mais à la consolidation et à la dépollution suite à la contamination au plomb. Le calendrier des travaux d'Hercule demeure flou. Et on ne sait toujours pas quand l'accueil des pèlerins, sur le parvis, pourra commencer. « Un espace, assez modeste, sera bien créé mais aucune lumière sur la date », reconnaît le vicaire général Mgr Benoist de Sinety.Pendant qu'une armée de compagnons s'active sur le chantier, 38 salariés de la cathédrale, au chômage technique depuis le printemps, ont dû être ...