« C'est la mort du football » : cette expression a-t-elle vraiment du sens ?

« C'est la mort du football » : cette expression a-t-elle vraiment du sens ?

À chaque événement, trophée, grand match ou décision forte, cette fameuse phrase revient dans les débats. Mais le football peut-il réellement s'éteindre ?

Lundi soir, après une cérémonie qui s’est éternisée, on a enfin été fixé sur l’un des Ballons d’or les plus indécis de ces dernières années. Harry Kane a été couronné, devançant Kylian Mbappé et Lamine Yamal. Si l’attaquant anglais est majoritairement reconnu comme un bon choix pour soulever ce prix individuel, certaines voix se sont tout de même élevées contre. D’autres joueurs avaient certes des arguments à faire valoir, mais certains n’ont pas hésité à affirmer purement et simplement que « Harry Kane Ballon d’Or, c’est la mort du football » !

Embed t.co…

Par Scipion pour SOFOOT.com