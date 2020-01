«C'est la France ici !» : ces domaines à l'étranger où les Français sont aussi chez eux

L'événement n'a pas échappé à la presse qui le suivait ce mercredi. En déplacement en Israël pour les 75 ans de la libération d'Auschwitz, le président français Emmanuel Macron s'est emporté contre des membres du service d'ordre israélien. Leur tort ? S'être aventurés jusqu'à l'église Saint-Anne, domaine français situé dans l'est de la ville sainte. Plusieurs journalistes, dont notre reporter, ont d'ailleurs capté la scène rappelant le fameux coup de sang de Jacques Chirac en 1996, au même endroit. « C'est comme si des policiers israéliens étaient rentrés dans l'ambassade française », nous explique Vincent Lemire, directeur du centre de recherche français à Jérusalem. VIDEO. Le coup de colère d'Emmanuel Macron contre les services de sécurité israéliens Quatre enclaves à JérusalemL'église, construite au XIIe siècle par les croisés, constitue en effet une enclave française. Sainte-Anne de Jérusalem a été donnée à la France en 1856 par le sultan ottoman, Abdülmecid 1er, en remerciement de son engagement dans la guerre de Crimée contre l'Empire russe.D'ailleurs, la France possède aussi l'abbaye Sainte-Marie de la Résurrection d'Abu Gosh, le Tombeau des Rois, et l'église du Pater Noster. Rien d'exceptionnel pour cette « ville monde » : « Ce n'est pas grand-chose à côté du foncier grec. Son Église possède notamment la colline de la Knesset », souligne Vincent Lemire. La France possède une myriade de domaines dans le monde./Le Parisien Églises et villa de Médicis à RomeLa présence française à l'étranger ne se limite pas à Jérusalem. Au Vatican, on trouve les Pieux Établissements de la France à Rome et à Lorette, une fondation placée sous la tutelle de l'ambassade française, qui regroupe six églises : la Trinité des Monts, Saint-Louis des Français, Saint-Nicolas-des-Lorrains, Saint-Yves-des-Bretons, Saint-Claude des Francs-Comtois de Bourgogne, la ...