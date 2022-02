"C'est la France de l'ORTF !" : sous la pression de Zemmour, Pécresse contre-attaque

La candidate LR est désormais talonée par le polémiste dans les sondages d'intentions de vote.

Cible d'attaques répétées par l'équipe Zemmour, Valérie Pécresse contre-attaque sur le terrain de la compétence et de la lutte contre l'islamisme, pour continuer d'apparaître comme la mieux à même de battre Emmanuel Macron à la présidentielle.

Eric Zemmour, "c'est la France de l'ORTF, la télé en noir et blanc", mais "on n'a jamais fait de projet d'avenir en regardant dans le rétroviseur" a lancé la candidate LR vendredi à Charleville-Mézières, estimant que son rival d'extrême droite n'avait "pas l'étoffe pour diriger notre beau pays". Cette attaque inhabituellement longue intervient alors que l'équipe Zemmour passe à la vitesse supérieure, à deux mois de la présidentielle.

"Pour nous, février, c'est installer le match avec Pécresse", répète un proche d'Eric Zemmour, qui juge la candidate Les Républicains "la plus fragile", avec "seulement 50% de ses potentiels électeurs certains d'aller voter pour elle". Un sondage Ifop-Fiducial lundi donne Valérie Pécresse à 15,5% des intentions de vote, un point devant Eric Zemmour.

A Lille samedi, le candidat Reconquête! a exhorté la "France qui travaille" et se "lève tôt", dans un appel du pied clair à l'électorat LR. "Oui, 'travailler plus pour gagner plus'", slogan cher à Nicolas Sarkozy, "était un excellent principe", et "l'exonération de charges et la défiscalisation des heures supplémentaires était une excellente idée!", a-t-il assuré.

Valérie Pécresse a répliqué lundi, lors d'un déplacement à Champigny-sur-Marne: "Je suis contente qu'Eric Zemmour vienne copier mes propositions, cela prouve qu'en matière économique, la droite a un temps d'avance et que les autres courent derrière". Depuis quelque temps, l'équipe d'Eric Zemmour multiplie également sur les réseaux sociaux les procès en complaisance avec l'islamisme.

Méthodes "nauséabondes"

Patrick Karam, conseiller politique de Valérie Pécresse, est accusé d'"islamodroitisme" et d'accointances supposées avec M'hammed Henniche, l'ancien recteur de la grande mosquée de Pantin. Plusieurs autres sont visés: le patron des députés LR Damien Abad, le maire d'Aulnay-sous-bois Bruno Beschizza, le patron de l'UDI et allié de LR Jean-Christophe Lagarde, voire Valérie Pécresse elle-même.

L'équipe de la candidate a dénoncé des méthodes "nauséabondes" et M. Karam va porter plainte. "Il reste 68 jours, on ne va pas se laisser faire", a affirmé la semaine dernière son avocat Thibault de Montbrial.

"Eric Zemmour est un produit marketing télévisuel mais il est seul", renchérit Vincent Jeanbrun, orateur de campagne de la candidate. Et autour de lui, "c'est pas une équipe, c'est une milice", assure un membre de l'équipe de campagne.

La droite sait les répercussions potentiellement ravageuses d'une rumeur mal contrée. Ayant tardé à réagir en 2016, lorsqu'il était qualifié du surnom d'"Ali Juppé" par l'extrême droite, Alain Juppé avait perdu la primaire. "'Ali Juppé', ça l'a tué", glissait d'ailleurs le camp Zemmour à la presse mi-janvier.

Valérie Pécresse contre-attaque vigoureusement sur ce plan: "Je n'ai pas de conseils à recevoir d'un ami de Tariq Ramadan", a-t-elle lancé jeudi en Corse, en allusion à l'islamologue suisse mis en examen pour des viols commis sur cinq femmes (accusations qu'il conteste). "Il paraît selon Eric Zemmour qu'il est victime d'une cabale", a-t-elle ironisé vendredi. "J'ai fait de la lutte contre l'islamisme le fil rouge de mon action depuis que je suis présidente de la région Ile-de-France", affirme la candidate, qui met en avant son bilan, notamment sa "charte de la laïcité".

Malgré son discours très ferme sur le régalien, Eric Zemmour la présente régulièrement comme une "centriste". Valérie Pécresse, c'est "madame 20h02, "car à 20h02, le soir du premier tour, entre Emmanuel Macron et moi, elle appellera à voter Macron", lance-t-il.

"J'espère qu'à 20H03, Eric Zemmour appellera à voter pour moi car je suis la seule à pouvoir battre Emmanuel Macron", affirmait-elle fin janvier sur LCI . "L'humanité est chez nous, la droite sociale c'est nous", a-t-elle martelé vendredi, en dénonçant une "nuit des longs couteaux" à l'extrême droite faite d"ultra violence, coups bas, trahison".