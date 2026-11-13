C'est la fête à Bordeaux : les Girondins sont officiellement libérés de Gérard Lopez

Les mauvaises choses ont aussi une fin. Ce vendredi, le club des Girondins de Bordeaux a sûrement reçu la meilleure nouvelle de ses dernières années. Le plan de redressement financier (modifié) a officiellement été validé par le tribunal de commerce de la ville, synonyme de vente officielle à la société Park Bench .

Le club a d’ailleurs partagé son soulagement dans la foulée via un communiqué officiel. « Le Tribunal de commerce a validé le plan de redressement modifié présenté par le FC Girondins de Bordeaux. Cette décision constitue une étape importante dans la restructuration financière du Club et lui permet de poursuivre son travail de reconstruction dans un cadre défini pour les prochaines années. Le FC Girondins de Bordeaux reste pleinement mobilisé pour respecter ses engagements et continuer à construire un avenir durable. » …

AP pour SOFOOT.com