"C'est impossible d'être le vrai bon Suisse"

Ce mercredi soir, la chaîne suisse RTS 1 diffuse le documentaire Fin de partie consacré à Bernard Challandes. Pendant un an, Benoît Goncerut et Fisnik Maxhuni ont filmé le volcanique sélectionneur suisse du Kosovo. En 2018, les deux réalisateurs avaient fait Zvicra ("Suisse" en albanais), un docu consacré à la communauté kosovare albanophone de Suisse, qui représente environ 300 000 des 8,5 millions d'habitants du pays. Deux films qui ont en commun le thème de l'identité plurielle. Alors, qu'est-ce qu'être suisse ? Qu'est-ce qu'être suisse d'origine kosovare ? Qu'est-ce qu'être sélectionneur suisse du Kosovo ?

"Un match de foot, c'est le seul moment où t'es obligé de prendre parti."

Shaqiri et les ailes du plaisir

C'était fraternel. Ce jour-là, on a tourné à Lausanne, Nyon et Genève. On a vu des supporters avec le maillot de l'Albanie fêter le but de la Suisse. On voit dans le film que c'est un dilemme. D'un côté, tu as une forme de reconnaissance envers le pays qui t'a accueilli pendant la guerre - et qui t'a formé quand t'es footballeur. De l'autre, il y a tes racines. C'est aussi lié au fait que la moitié de l'équipe suisse est d'origine kosovare... Et d'ailleurs, il y avait même plus de joueurs dans l'équipe d'Albanie qui avaient le passeport suisse que de joueurs de l'équipe de Suisse qui avaient le passeport albanais.C'est sûr !Un match de foot, c'est le seul moment où t'es obligé de prendre parti. La réponse, face caméra, c'était souvent :. C'est peut-être parce que les Kosovars de Suisse ont intégré le concept de diplomatie suisse...