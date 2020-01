Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client C'est finit pour Garcia et Ferro, les favoris répondent présentes Reuters • 22/01/2020 à 14:58









C'est finit pour Garcia et Ferro, les favoris répondent présentes par Samuel Martin (iDalgo) Comme chez les hommes, la nuit n'a pas réussi aux Françaises à l'Open d'Australie. Malgré un bon départ pris dans le match, Caroline Garcia s'incline face à la Tunisienne Ons Jabeur (1-6, 6-2, 6-3). Situation encore plus désastreuse pour Fiona Ferro qui n'a pas existé dans sa confrontation avec la Chinoise Qiang Wang (6-1, 6-2). En revanche opposé à Hercog, Ashleigh Barty s'est baladée devant son public pour accéder au 3e tour (6-1, 6-4). Naomi Osaka n'a pas tremblé non plus contre la Chinoise Saisai Zheng (6-2, 6-4). Même constat pour Keys et Kvitova qui sont respectivement venues à bout de Rus (7-6[3], 6-2) et de Badosa (7-5, 7-5). Pour son dernier grand chelem, Caroline Wozniacki continue le tournoi en disposant de Dayana Yastremska (7-5, 7-5). Serena Williams a également remporté très facilement sa rencontre face à Zidansek (6-2, 6-3).

