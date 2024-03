C’est fait : Johan Cruyff à Barcelone !

Pour les 20 ans de So Foot , le podcast Tellement Pied dévoile les coulisses d’un article culte paru dans le magazine entre 2003 et 2023. Ce bien numéroté quatorzième épisode vous emmène à Barcelone un jour d’été 2015 rencontrer Johan Cruyff avec Chérif Ghemmour.

L’effet papillon, c’est par exemple quand la signature de Bafétimbi Gomis à Swansea City en 2014 a permis à So Foot d’interviewer Johan Cruyff à Barcelone l’année suivante.

Après des années à courir derrière « le Hollandais volant », So Foot avait enfin pu le rencontrer, alors qu’il organisait une journée dédiée aux enfants en situation de handicap avec sa fondation. Vêtements siglés d’un C, questions à la volée, fils de, Joan Laporta et dictaphone qui n’enregistre pas, tout y était. Johan Cruyff s’est éteint des suites d’un cancer quelques mois après cette interview, que l’on retrouve dans le numéro 128, qui lui était totalement consacré, et après avoir dit : « Oh là là, mais où est-ce qu’ils sont allés chercher ces photos ? »…

RB et NP pour SOFOOT.com