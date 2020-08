C'est écrit : Maxwel Cornet va encore être le héros de Lyon contre Manchester City

Un but à Manchester, un doublé à Lyon : Maxwel Cornet avait été le grand bonhomme de la double confrontation entre Lyon et Manchester City à l'automne 2018. Deux ans plus tard, les deux équipes se retrouvent en quarts de finale de la Ligue des champions et les Gones compteront forcément sur lui pour rallier le dernier carré.

Manchester City Lyon le 15/08/2020 à 21:00 Ligue des Champions Diffusion sur

Tout exploit a besoin d'un héros

" Rudi Garcia ? Bruno Génésio ? Non, la phrase sort de la bouche de Pep Guardiola un soir de novembre 2018. Battu deux mois plus tôt à l'Etihad avec déjà un but de l'ailier lyonnais (1-2), Manchester City n'a pu faire mieux qu'un match nul au Groupama Stadium (2-2), la faute à une nouvellede l'international ivoirien. Pas de quoi remettre en cause la première place du groupe pour les, mais suffisant pour attirer les éloges de l'Espagnol sur le grand bonhomme de la soirée.Moins de deux ans plus tard, à l'heure de retrouver City sur sa route en Ligue des champions, l'OL ne doit pas s'inquiéter : Nabil Fekir, Tanguy Ndombélé ou Ferland Mendy sont peut-être partis, mais Maxwel Cornet, 23 ans et plus de 200 matchs avec l'OL depuis son arrivée en 2015, est toujours là, prêt à rendre service. Et