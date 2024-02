information fournie par So Foot • 19/02/2024 à 18:04

C’est confirmé, la CAN 2025 se déroulera en été

La CAN repasse à l’heure d’été.

Au début du mois de février, la Fédération marocaine de football avait annoncé dans un communiqué que la CAN 2025 se tiendrait au milieu de l’été, alors que Patrice Motsepele, le président de la CAF, refusait de donner une date tant qu’un accord n’avait pas été trouvé. Selon les dires d’un responsable du comité en charge des compétitions, relayés par l’AFP, un « accord de principe » aurait été trouvé pour que la CAN « se tienne durant l’été, en juillet et août » 2025.…

