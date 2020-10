"C'est comme si l'on présentait une pièce de théâtre devant une salle vide"

On les voit peu, on ne les reconnaîtrait sans doute pas si on les croisait dans la rue, mais il nous suffit d'entendre le son de leur voix pour se sentir à la maison. Eux, ce sont les speakers de Ligue 1. Chargés depuis le début de la saison d'ambiancer des stades vides, ou à l'affluence fortement limitée, les "emcees" du football vivent un moment tout particulier dans leur carrière. Entre blues, vieux réflexes et motifs d'espoir, nous avons tendu le micro à six d'entre eux.

Le casting



Charlee Moss et François Vandewèghe, duo de speakers du LOSC depuis 2019 et le départ de l'immense Anne-Sophie Roquette.

André Fournel, speaker de l'Olympique de Marseille depuis 34 ans

Michel Montana, speaker du Paris Saint-Germain depuis 1998

Alain Rousseau, speaker du Stade rennais depuis 15 ans

Joffrey Dassonville, speaker de l'Olympique lyonnais depuis 2016

: Comme à la maison, mais avec un peu moins de visites de la famille ! Blague à part, bien sûr que ça fait bizarre, surtout avec la saison dernière qu'on a connue, l'ambiance était top. Alors oui, on s'en tirait bien avec 5000 et honnêtement, nos supporters ont fait le job. On sent qu'ils sont heureux d'être là, qu'ils mettent encore plus d'ambiance pour compenser les absents. Alors on se sent bien finalement, et pour tout dire, on est heureux d'y être nous aussi, d'être au "contact" des supporters, de voir notre équipe jouer, et de travailler tout simplement.: C'est à la fois assez étrange et finalement pas si choquant compte tenu de l'atmosphère dans laquelle on vit tous depuis 6 mois. J'ai l'impression qu'on s'est tous plus ou moins habitués à voir des lieux quasi vides. J'avais déjà animé un match à huis clos en Ligue des champions, donc je ne découvrais pas la configuration "stade vide". Ça reste assez triste quoi qu'il en soit. On se remémore les matchs à presque 60 000 personnes avec nostalgie, comme Lire la suite de l'article sur SoFoot.com