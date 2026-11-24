"C'est clivant" : ces maires embarrassés par les parrainages à la présidentielle

Coups de fil, courriels et démarchages physiques se multiplient dans les mairies afin d'obtenir les 500 parrainages d'élus indispensables pour pouvoir se présenter à la présidentielle ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

"On est harcelés". Depuis quelques semaines, Christine Maximin, maire de Baratier, village de 650 habitants dans les Hautes-Alpes, sent la pression monter pour parrainer un candidat à la présidentielle, mais refuse d'accorder sa signature, de peur d'être cataloguée politiquement.

Alors qu'une quarantaine de prétendants se sont officiellement lancés dans la course à l'Élysée, coups de fil, courriels et démarchages physiques se multiplient dans les mairies afin d'obtenir les 500 parrainages d'élus indispensables pour pouvoir se présenter.

"On est très sollicités par les petits candidats et c'est vrai qu'il y en a une palanquée", reconnaît l'édile sans étiquette au Congrès des maires.

Comme près de la moitié des maires, selon une récente enquête du Cevipof pour l'Association des maires de France (AMF), elle n'envisage pourtant pas d'accorder sa signature, notamment par peur d'être étiquetée politiquement.

"Dans des petites communes comme les nôtres, mes administrés ne comprendraient pas pourquoi j'accorderais un parrainage à tel ou tel candidat, ils y verraient un soutien politique", estime-t-elle, expliquant avoir vu des élus de communes rurales "payer le prix" de leur soutien.

A ses côtés, Gilles Crémilleux, maire d'Orpierre (Hautes-Alpes), acquiesce.

"Parrainer, c'est extrêmement clivant. Dans une grande commune, tout le monde connaît l'étiquette politique de son maire mais dans les petites, nous avons tous des opinions différentes, et notre rôle de maire est de fédérer ces gens-là, non de les diviser", observe-t-il, jugeant par ailleurs que "sur les 39 candidats, il y en a au moins 29 de trop".

Antoine Le Frêche, maire de Saint-Gilles, commune de 6.000 habitants près de Rennes, juge lui "un peu pathétique" d'avoir "autant de candidats".

Sans étiquette comme quelque 32.000 maires de France, il ne compte pas non plus parrainer un candidat. "Ce serait phagocyter les voix des membres de mon conseil municipal", juge l'élu.

"Ce qui est sûr c'est que notre équipe est incompatible avec LFI et le Rassemblement national", tranche-t-il. Si un candidat "faisant consensus" était en manque de voix, l'élu breton pourrait toutefois soumettre son parrainage au vote de son conseil municipal.

"Déstresser les maires"

Depuis plusieurs années, l'Association des maires de France (AMF) milite pour un retour à l'anonymisation des parrainages de maires.

LDavid Lisnard, candidat du parti Nouvelle Énergie à la présidentielle, maire de Cannes et président de l'AMF, lors du 108e Congrès de l'AMF, le 24 novembre 2026 à Paris ( AFP / Kenzo Tribouillard )

"Il est important de déstresser les maires là-dessus", a déclaré mardi David Lisnard, président de l'Association des maires de France, rappelant qu'il avait lui-même parrainé Jean-Luc Mélenchon en 2022 "pour enlever de la pression sur les maires".

"J'avais pris exprès le candidat dont je suis le plus éloigné pour montrer que ce n'était pas un parrainage de soutien (...) mais parce que j'estimais qu'il valait mieux qu'il soit candidat plutôt que privé d'élection", a-t-il ajouté.

A l'exception des deux favoris des sondages, Marine Le Pen (RN) et Jean-Luc Mélenchon (LFI), la plupart des candidats à la présidentielle ont prévu de se rendre au Congrès des maires.

C'est le cas de l'ex-Premier ministre Dominique de Villepin, dernier des candidats déclarés, dont l'équipe de campagne évalue à 300 les promesses de parrainages engrangées.

"Je suis confiant parce qu'on se donne beaucoup de mal. Nous avons 100 personnes à plein temps qui se mobilisent pour aller voir les maires", a-t-il expliqué à l'AFP.

"Ce qui est demandé [aux maires], ce n'est pas de choisir un candidat mais de contribuer et de sélectionner les acteurs du grand débat démocratique", rappelle-t-il.

De son côté, Natacha Polony assure avoir "la moitié des parrainages nécessaires", tandis qu'Eric Zemmour (Reconquête!) en revendique 350.

Photo d'un formulaire de parrainage de candidat à l'élection présidentielle prise, le 22 février 2007 à Caen. A deux mois de la présidentielle, la chasse aux parrainages s'est officiellement ouverte aujourd'hui en France: les candidats ont trois semaines pour trouver 500 parrains et valider ainsi leur participation à l'élection d'avril-mai, une tâche qui pour certains s'annonce ardue. Depuis des semaines, les équipes de campagne des aspirants à l'Elysée rassemblent des soutiens de principe, qui doivent encore se concrétiser par écrit sur les formulaires officiels envoyés aux quelque 47.000 élus nationaux, départementaux, régionaux ou locaux habilités à parrainer. AFP PHOTO MYCHELE DANIAU ( AFP / MYCHELE DANIAU )

Selon l'enquête du Cevipof, les maires sont davantage enclins à parrainer des candidats classés à droite, tandis que les deux candidats situés aux extrémités de l'échiquier politique, Marine Le Pen (RN) et Jean-Luc Mélenchon (LFI), provoquent un "rejet massif".

"Pour beaucoup d'élus, parrainer le Rassemblement national est encore tabou", confirme Olivier Dalmasso, maire sans étiquette de Saint-Vincent-sur-Jard (Vendée) qui a conduit la liste du RN aux sénatoriales.

"Pour les sénatoriales, j'ai rencontré beaucoup d'élus dans des lieux secrets parce qu'il y avait une pression du conseil municipal et qu'il ne fallait pas s'afficher avec moi", assure-t-il.

Si la règle des 500 parrainages doit permettre d'éviter les candidatures fantaisistes, le politologue Martial Foucault plaide pour "une autre manière d'organiser les parrainages, comme une banque des parrainages".