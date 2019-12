C'est bientôt Noël ! Cinq voyages à offrir

« La Matinale » vous invite au voyage. Cette semaine, il n'est pas trop tard pour (encore) bien faire ! Nos cinq idées à mettre sous le sapin, d'un voyage en terre inconnue pour votre moitié à une nuit dans les arbres (et sans écran) pour les enfants.

LA LISTE DE LA MATINALE

Encore un casse-tête cette année, le cadeau pour les parents ? Offrez leur un coffret escapade gourmande en Bourgogne ! Un cadeau qui fera forcément son effet pour votre meilleure amie ? Un week-end entre copains à Lisbonne, Naples ou Budapest !

Pour votre beau-frère surconnecté : une détox en Bretagne

Il passe chaque Noël la tête dans le smartphone... Accro malgré lui, votre beau-frère (ou cousin, épouse, père) a bien mérité de lever le nez et de se déconnecter ! Offrez-lui un des séjours concoctés par le voyagiste Out of Reach, spécialisé depuis 2017 dans le voyage déconnecté, en France ou à l'étranger. Direction, par exemple, l'Île-d'Houat, dans la baie de Quiberon, une de ces sublimes îles dont la Bretagne a le secret.

A l'arrivée dans le port de Saint-Gildas, un raidillon vous conduit au village. De là part le sentier qui mène au fort. C'est ici, dans ce vaisseau de pierre, que l'on dort, pour un séjour sans Wi-Fi, au cœur de la nature. Et pour que personne ne cède à la tentation, la propriétaire a un tiroir secret à l'entrée dans lequel elle peut garder les portables le temps du séjour !

Carte-cadeau Out Of Reach, valable deux ans à partir de la date d'achat. Le fort de l'Île-d'Houat, à partir de 115 euros la nuit pour une chambre pour 2 personnes avec petit-déjeuner et 180 euros la nuit pour un petit dortoir de 5 personnes. On peut également privatiser le fort pour 15 personnes pour 1 200 euros, du vendredi soir au dimanche après-midi. Oor. zone et 04-80-96-98-73.

