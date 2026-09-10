C'est avec Ferran qu'on devient forgeron

Déjà auteur d'un doublé à Rennes pour ses débuts avec le PSG, Ferran Torres a surenchéri avec un triplé ce mercredi soir face au Slovan Bratislava. Capable d'endosser la plupart des rôles que Luis Enrique voudra bien lui filer, l'Espagnol semble déjà pouvoir résoudre pas mal d'équations au sein de cette nouvelle attaque rouge et bleue.

Un Ousmane Dembélé omniprésent (neuf tirs tentés avant la pause), particulièrement tranchant dans chaque prise de balle dès les premières secondes, un doublé en quelques minutes et un Parc qui s’égosille déjà au son de « Et Ousmane Ballon d’or ! ». Il fallait réussir une sacrée prestation ce mercredi soir au Parc des Princes pour repartir avec le trophée d’homme du match sous le bras, et ce sans que personne ne trouve rien à y redire. Un exploit réalisé sans broncher par Ferran Torres, nouvel homme fort de ce PSG en pleine mue. Associés pour la seconde fois de la saison (après 27 dernières minutes contre Monaco), les deux hommes ont fait des merveilles face au très faible Slovan Bratislava. Titularisé sur l’aile gauche au coup d’envoi, l’Espagnol n’a eu de cesse de permuter, dézoner, rentrer à l’intérieur pour offrir un nombre incalculable d’options. Parmi lesquelles une finition létale bienvenue.

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Par Tom Binet, au Parc des Princes pour SOFOOT.com