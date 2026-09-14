C’est aussi la fin des matchs nuls en D2 australienne

Vive le spectacle ! Dans un communiqué publié en ce début de semaine, la Fédération australienne de football a annoncé mettre fin aux matchs nuls . Dès qu’une rencontre se termine sans gagnant au bout de 90 minutes, elle va directement aux tirs au but . Ce qui change, c’est la répartition des points. Le vainqueur en engrange deux alors que les losers en prennent un . Au moins, personne ne repart bredouille.

Une inspiration japonaise

Le début de l’Australian Championship (la deuxième division nationale) aura lieu dans un peu plus d’un mois, le 16 octobre prochain. Ce tout nouveau modèle prend place seulement pour la saison régulière alors que les éliminations directes ne sont pas concernées par ce changement .…

AC pour SOFOOT.com