Buzyn : "soit on est ministre, soit on fait autre chose", fustige Philippe Martinez

Le secrétaire général de la CGT a critiqué le choix d'Agnès Buzyn de démissionner de son poste de ministre de la Santé pour se présenter à la mairie de Paris.

Philippe Martinez lors d'une manifestation le 16 janvier 2020 à Vitry-sur-Seine. ( AFP / THOMAS SAMSON )

Le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez a fait part lundi de son incompréhension face à la décision d'Agnès Buzyn de quitter le ministère de la Santé et des Solidarités alors que de nombreux dossiers restent en suspens.

"Quand on est ministre, on est ministre et on devrait mener à bien les sujets", a estimé M. Martinez sur le plateau de LCI . "Il y en a quelques-uns dans la santé, je pense évidemment à la réforme des retraites mais aussi au malaise à l'hôpital qui dure depuis des mois", a-t-il relevé.

"Soit on est ministre et on a son boulot à faire, soit on fait autre chose... Mais il n'y a pas qu'elle, il y a le Premier ministre, il y a M. Darmanin", a-t-il ajouté.

Philippe et Darmanin candidats toujours ministres

Ni Édouard Philippe, candidat au Havre, ni le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, candidat à Tourcoing, n'ont quitté le gouvernement pour mener campagne.

"L'avenir de l'hôpital public" est "un sujet qui mérite toute l'attention de la ministre et du gouvernement", a jugé M. Martinez, "je ne comprends pas que des ministres en charge de dossiers aussi importants décident de quitter leur poste et de faire autre chose".

Agnès Buzyn a annoncé dimanche sa candidature à la mairie de Paris, où lui revient la délicate mission de porter les couleurs de LREM pour remplacer en urgence Benjamin Griveaux, qui a renoncé après la diffusion de vidéos sexuelles.

Sur proposition du Premier ministre et au terme d'un week-end d'intenses tractations, Emmanuel Macron a nommé le député et médecin Olivier Véran en remplacement de Mme Buzyn.

Un choix qui laisse sceptique Philippe Martinez. M. Véran est "d'abord un homme politique, avant d'être un technicien", a commenté Philippe Martinez.