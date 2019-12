Buvettes Uber Eats "Un Hamburger lyonnais en mille feuilles, à découper en six, pour partager avec ses potes au stade!"

Chef de Daniel & Denise, trois bouchons lyonnais, Joseph Viola soutient fidèlement l'OL, même s'il porte aussi une affection tout particulière à Marseille et Saint-Étienne. Mais le cœur de ce fils d'immigrés italiens s'emballe aussi quand il parle de football transalpin et quand il doit cuisine pour l'opération "La Buvette des Chefs" d'Uber Eats, partenaire de la Ligue 1 Conforama.

Alors, déjà, plus jeune, j'aurais pu intégrer le centre de formation de Sochaux. Le problème, c'est que mes parents n'étaient pas d'accord, parce que, pour eux, le foot, ce n'était pas un métier. Mes parents sont des immigrés italiens, ils sont arrivés en France en 1961, ils ne savaient ni lire ni parler français, c'était compliqué pour eux de voir leur dernier né partir aussi loin... Mais bon, le foot, c'est clairement ma deuxième passion après la cuisine. Si je n'avais pas fait de cuisine, j'aurais fait du foot, mais le destin a choisi pour moi.Oui, je vais au stade et je suis naturellement la Ligue 1 Conforama et les championnats étrangers. Bien sur, je suis la Serie A de près, parce que ca me raccroche à mes origines, il y a eu quand même de très, très, bons joueurs français qui ont évolué en Italie. Platini par exemple. En plus, c'est un enfant de la Lorraine, où j'habitais quand j'étais jeune, on a forcément des attaches avec un joueur comme ca.Tout à fait, mais je soutiens aussi l'OM. Marseille m'a fait rêver dans les années 1990, comme l'OL dans les années 2000. Plus globalement, j'aime les équipes qui jouent, donc forcément, Saint-Étienne dans les années 1970, c'était quelque chose d'incroyable. L'autre point d'accroche que j'ai avec l'ASSE, c'est que, dans ma jeunesse, le club a joué avec des maillots qui avaient un col bleu-blanc-rouge. Je me suis endormi pendant des années avec un poster au-dessus de mon lit, où les joueurs portaient ce maillot. Quelque part, aujourd'hui, quand je mets ma veste de meilleur ouvrier de France, qui arbore elle aussi le col bleu-blanc-rouge, je pense tout le temps à ça, le lien est évident pour moi.Platini, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com